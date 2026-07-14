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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Julho de 2026 às 21:43

Plataforma Bem no Prazo vende remédios perto de vencer com descontos de 30% a 80%

Mariana desenvolveu o Bem no Prazo para venda de remédios perto do vencimento

Mariana desenvolveu o Bem no Prazo para venda de remédios perto do vencimento

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Está no ar!", avisa a fundadora do marketplace (plataforma de e-commerce), que começou nesta terça-feira (14) a vender medicamentos e outras categorias, como linhas nutricionais, com descontos acima de 30%. A intenção é ter redução de até 80% com a maior oferta e variedade de itens, diz a fundadora da plataforma Bem no Prazo Mariana Leyser, à coluna Minuto Varejo.

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