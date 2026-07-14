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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Julho de 2026 às 14:13

Viezzer espera alta de quase 60% no fluxo com Festival de Queijos e Vinhos

Espaço dedicado ao festival fica em loja de Canoas, com interações, brindes e sorteios

Espaço dedicado ao festival fica em loja de Canoas, com interações, brindes e sorteios

VIEZZER SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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De olho em mais experiência para os clientes, uma das redes de supermercado nativas de Canoas e também com unidades também em Porto Alegre e São Leopoldo (ex-Nacional) aposta em atrativos conectados com o inverno. Essa é a aposta da bandeira Viezzer, que terá esta semana a quarta edição do Festival de Queijos e Vinhos

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