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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Julho de 2026 às 20:46

Grupo Felice monta "vitrine" para carro chinês em shopping de Porto Alegre

Felice aposta na ampliação do interesse pela marca chinesa com exposição no BarraShoppingSul

Felice aposta na ampliação do interesse pela marca chinesa com exposição no BarraShoppingSul

GRUPO FELICE/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Consumidores se deparam cada vez mais com quiosques de marcas de automóveis em corredores de shopping centers. Sim, a "vitrine" entrou na rota de revendedores devido ao fluxo e perfil de público. Um grupo de Santiago, centro do Estado, avança mais na estratégia. Em nota enviada à coluna Minuto Varejo, o grupo Felice informa que o mais novo ponto de exposição da marca chinesa Omoda & Jaecoo é o BarraShoppingSul, em Porto Alegre.  

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