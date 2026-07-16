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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 00:10

Ponto físico é pautado pelos canais digitais

Varejistas buscam caminhos para resistir ao avanço e vantagens das operações digitais

Varejistas buscam caminhos para resistir ao avanço e vantagens das operações digitais

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O varejo online das gigantes de e-commerce ganha cada vez mais peso nas vendas do lojista raiz, que nasceu no físico, mas que precisa cada vez mais olhar e ter estratégia para ter produtos entre os "sellers", os vendedores das plataformas. As gigantes acionam armas quase imbatíveis, como descontos, gratuidade em entrega e cupons. "Uma cliente buscava um produto que tinha na minha loja física. Avisei que seria mais rápido mandar para ela sem ser pela plataforma, mas ela recusou. Preferiu pagar mais caro pelo meu produto comprando via plataforma porque conseguiria cupons", descreveu um comerciante numa reunião basicamente de pequenos e médios lojistas organizada pelo consultor Xavier Fritsch em um dos espaços do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Para o grupo de 20 empreendedores, o consultor traçou panorama de como o setor está, com destaque para queda em vendas de muitos segmentos, endividamento e inadimplentes (mesmo com medidas do governo os indicadores demoram a ceder) e crescimento acelerado do online com entregas e devoluções imediatas.

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