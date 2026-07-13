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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Julho de 2026 às 17:55

Aos 115 anos, Tramontina lança marcas de alto padrão e foco em inovação

Primia, com linhas para hotelaria e gastronomia, foi apresentada durante maior evento do setor no Brasil

Primia, com linhas para hotelaria e gastronomia, foi apresentada durante maior evento do setor no Brasil

/BRUNO DE CASTRO/TRAMONTINA/DIVULGAÇÃO/JC
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Aos 115 anos, é hora de mudar, ou melhor, especializar para ganhar mais força em segmentos que estão cada vez mais apetitosos, seja por ter consumidores mais exigentes ou pela geração de valor para o negócio. A coluna Minuto Varejo está falando da gigante das panelas de inox, a gaúcha Tramontina.

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