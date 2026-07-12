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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Julho de 2026 às 13:43

No Ponto: Fort em Porto Alegre, Canoas Shopping, Viezzer e Doces Boa Vista e Expoagas

Megaloja fica na avenida Manoel Elias fica a poucos metros do concorrente Stok Center

Megaloja fica na avenida Manoel Elias fica a poucos metros do concorrente Stok Center

FABIOLA CORREA/JC
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Patrícia Comunello
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> O Fort Atacadista, do Grupo Pereira, de Santa Catarina, abrirá o primeiro atacarejo em Porto Alegre nesta quarta-feira (15), às 7h. A megaloja fica na avenida Manoel Elias, na Zona Norte, a poucos metros do concorrente Stok Center, da Comercial Zaffari. Será a sétima unidade do grupo. Outra loja está a caminho em Erechim, no Alto Uruguai. As duas novas filiais vão gerar 500 empregos diretos. A bandeira está em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão. 

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