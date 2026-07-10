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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Julho de 2026 às 14:10

Fritz&Frida estreia novo CD para crescer no Brasil

Complexo que estreou em Ivoti tem 10 mil metros quadrados e receberá 80 a 100 caminhões por dia

Complexo que estreou em Ivoti tem 10 mil metros quadrados e receberá 80 a 100 caminhões por dia

DELLY'S/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma marca que está no dia a dia dos gaúchos, do arroz e feijão à pipoca e amendoim, está elevando o cacife no mercado nacional. Para isso, um fator é decisivo: capacidade logística. Uma nova estrutura que estreou nesta sexta-feira (10) vai dar condição de expansão da Fritz&Frida, hoje da Delly's Food Service, uma das grandes players nacionais no abastecimento de alimentação. O novo centro de distribuição (CD) começou a rodar na pequena Ivoti, distante 55 quilômetros de Porto Alegre.

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