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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Julho de 2026 às 13:32

Youcom aposta em flagship no RS para aumentar interação com clientes

Sophia, Maria Luiza e Tayla (esq. à dir.) aprovaram operação no Iguatemi: "Tem mais roupas de que gostamos"

Sophia, Maria Luiza e Tayla (esq. à dir.) aprovaram operação no Iguatemi: "Tem mais roupas de que gostamos"

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O que explica o fenômeno da marca jovem da família da gaúcha Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil? Enquanto a receita líquida de vendas da veterana Renner (que atende do bebê ao 60 mais) cresceu 4% no primeiro trimestre do ano, a da Youcom avançou 14,4% (260% mais), com lucro bruto também acima da irmã mais velha.

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