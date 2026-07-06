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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Julho de 2026 às 08:42

Lojas Colombo volta ao mercado de São Paulo com filial aberta no interior do estado

Lojas Colombo volta a ter operação física em São Paulo, com abertura de filial

Lojas Colombo volta a ter operação física em São Paulo, com abertura de filial

LOJAS COLOMBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil e líder no Sul, a gaúcha Lojas Colombo voltou ao mercado paulista. O retorno ocorreu com a inauguração de filial na sexta-feira (3) na cidade de Registro, fora da capital São Paulo, segundo informação que chegou à coluna Minuto Varejo.

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