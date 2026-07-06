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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Julho de 2026 às 00:14

Zaffari faz seleção em cidade da Região Metropolitana para mais de 40 vagas

A oferta de vagas é em funções para supermercados situados em Porto Alegre

A oferta de vagas é em funções para supermercados situados em Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O maior grupo supermercadista gaúcho fará seleção para mais de 40 vagas em uma das cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Mas os postos são para unidades na Capital, informou o Grupo Zaffari à coluna Minuto Varejo. A rede, aliás, não tem filial em Eldorado do Sul, onde vai ter a captação na quinta-feira (9). 

"O processo seletivo em Eldorado do Sul é destinado a vagas de trabalho em Porto Alegre para a Zona Norte, o Centro e avenida Cristóvão Colombo", detalha a rede, sobre onde os contratados vão trabalhar.

A oferta é de 30 vagas de repositor e 15 para auxiliar de segurançaA ação envolve a prefeitura, o Emprega Eldorado, Sine e o Zaffari. As pessoas devem comparecer das 9h às 11h na avenida Emancipação, 255.

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