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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 14:27

Compras em dias de jogo do Brasil na Copa sobem, diz Scanntech

Registros mostram itens mais buscados para assistir a partidas

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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O que está vendendo mais na Copa de 2026? A coluna traz a apuração no mais recente Painel Nacional do Varejo Alimentar, da Scanntech, gigante de dados do setor, captados diretamente das transações. Na fase de grupos, categorias mais relacionadas ao consumo durante as partidas registraram aumento de 12,1% no volume de vendas no dia do jogo e de 4,4% na véspera.

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