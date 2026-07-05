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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Julho de 2026 às 16:29

Copa dobra lançamentos em produtos turbinados pelo megaevento

Cecilia mostra caixa de bolinhas de chocolate com cupom premiado da seleção campeã

Cecilia mostra caixa de bolinhas de chocolate com cupom premiado da seleção campeã

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Quantas empresas aproveitaram efetivamente a oportunidade da Copa do Mundo para gerar negócios e vender mais ou colocar a marca mais em evidência? A Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) repassou à coluna Minuto Varejo a customização aplicada ao seu Índice de Diversificação de Portfólio de Produtos para captar o que a indústria levou ao varejo de novos produtos.

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