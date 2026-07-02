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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 16:23

Rede de supermercado terá arena para clientes verem Brasil x Noruega

Asun monta arena pra clientes assistirem a jogo do Brasil e tem sorteio de televisões

Asun monta arena pra clientes assistirem a jogo do Brasil e tem sorteio de televisões

ASUN SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A Copa 2026 é um campo aberto de oportunidades para varejistas pegarem carona. Um deles é atrair torcedor do Brasil para a hora dos jogos. A rede Asun Supermercados informou à coluna Minuto Varejo que vai repetir a programação na arena montada em uma de suas lojas para o público assistir a Brasil e Noruega, pelas oitavas de final

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