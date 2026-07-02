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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 16:08

Copa 2026: sete a cada dez lojistas esperam mais vendas em Porto Alegre

Em lojas de vestuário, camisetas e outros itens oficiais são os mais buscados por torcedores

Em lojas de vestuário, camisetas e outros itens oficiais são os mais buscados por torcedores

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Enquanto o Brasil avança para as oitavas de final da Copa de 2026 (encara no domingo (5) a Noruega), lojistas em Porto Alegre mostram ânimo com as vendas. Quase 70% deles (69,2%), ou sete a cada 10 ouvidos em pesquisa do SindilojasPOA, repassada à coluna Minuto Varejo, dizem que apostam em movimento ascendente até o fim do Mundial, em 19 de julho. 

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