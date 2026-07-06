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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 14:27

No ponto: CDL-POA e Calculadora de Impostos, Casa D'Lucca, Lojas Colombo e Zaffari

Minuto Varejo - Casa d'Lucca - loja móveis - planejados -= nova operação - canoas

Minuto Varejo - Casa d'Lucca - loja móveis - planejados -= nova operação - canoas

/CASA D'LUCCA/DIVULGAÇÃO/JC
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> A Casa D'Lucca abre na segunda quinzena de julho na vizinhança do ParkShopping Canoas, região da cidade que concentra novos empreendimentos e de alto padrão. Vai ser na avenida Farroupilha, 4186, no bairro Marechal Rondon, com aporte de R$ 8 milhões, informa o casal de proprietários, Luisa Pilati e Marcelo Bandeira. "A nova loja terá 900 metros quadrados distribuídos em quatro pavimentos, além de um rooftop voltado para eventos e relacionamento com clientes e profissionais da área", detalham, em nota, os empreendedores. Será a segunda unidade da marca, que já está no Centro de Canoas, na rua Brasil, 675.  

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