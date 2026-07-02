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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:28

Rede de SC abre primeiro atacarejo Via em Santa Maria e prevê segundo em 2027

Primeiro atacarejo em Santa Maria teve lotação na região do bairro Camobi

Primeiro atacarejo em Santa Maria teve lotação na região do bairro Camobi

GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
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O grupo catarinense de supermercados Passarela não só abriu o primeiro atacarejo em Santa Maria, avançando para mais uma região gaúcha, como confirmou a segunda loja da bandeira Via na cidade universitária, contou o diretor-presidente do grupo, Alexandre Simioni, à coluna Minuto Varejo. Aliás, o grupo chegou nesta quinta-feira (2) a 15 unidades em território gaúcho, mais do que tem no estado de origem (13). 

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