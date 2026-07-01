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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 00:25

No Ponto: Via, Rissul, Fort, C&A, SindilojasPOA e Copa, Asun e Sneakhaus

Minuto Varejo - Grupo Passarela - Via atacarejo - santa maria - bairro Cambi - 15ª loja - marca - no RS - supermercado

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/GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
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> O Via, atacarejo do grupo catarinense Passarela, chega hoje ao bairro Camobi, em Santa Maria. É a 15ª unidade do grupo no Estado. O aporte foi de R$ 40 milhões.

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