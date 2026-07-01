Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 00:25

São Pietro revela ao Minuto Varejo onde terá mais dois senior living no RS

Zuffo (esq) e Giaccheri ressaltaram potencial da economia prateada

Zuffo (esq) e Giaccheri ressaltaram potencial da economia prateada

/FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"Temos dois lançamentos para dividir com você", adiantou o sócio e administrador do grupo São Pietro, Daniel Giaccheri, na entrevista ao programa semanal do Minuto Varejo no YouTube e SpotifyA pauta que levou Giaccheri e o sócio, o médico Luciano Zuffo, ao estúdio, no campus da Pucrs, é a expansão forte dos empreendimentos de alto padrão do São Pietro Sênior, braço do grupo com foco em unidades para terceira idade, com oferta de cuidados e bem-estar (do inglês, wellness).

Notícias relacionadas