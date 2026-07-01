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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 14:27

Passo Fundo Shopping terá loja de gigante de moda internacional

Complexo tem mais de 140 lojas e outras operações e terá agora mais uma rede de moda

Complexo tem mais de 140 lojas e outras operações e terá agora mais uma rede de moda

PASSO FUNDO SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O interior entrou definitivamente no radar das gigantes de moda no Brasil, incluindo com origem internacional. Além de Lojas Renner, que se multiplica mais fora das capitais, a holandesa C&A está prestes a abrir nova filial no Rio Grande do Sul. O destino? O Passo Fundo Shopping, informou o complexo à coluna Minuto Varejo. A cidade está entre as economias mais pujantes do Estado.    

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