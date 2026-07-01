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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 00:20

Minuto Varejo semana no ar: novidades de lojistas e negócios e inovação no setor

Entrevistas e notícias em programa de vídeo sobre o que rola no varejo

Entrevistas e notícias em programa de vídeo sobre o que rola no varejo

FABIOLA CORREA/JC
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Minuto Varejo da semana (episódio 56 do jcast) traz notícias e entrevistas direto das fontes do setor.

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