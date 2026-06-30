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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Junho de 2026 às 12:30

Casa D'Lucca investe R$ 8 milhões em megaloja na vizinhança do ParkShopping Canoas

Projeto mostra como vai ser a nova unidade da Casa d'Lucca, no bairro Marechal Rondon

Projeto mostra como vai ser a nova unidade da Casa d'Lucca, no bairro Marechal Rondon

CASA D'LUCCA/DIVULGAÇÃO/JC
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A região de Canoas que mais tem novos empreendimentos em implantação e de alto padrão, portanto mais moradores, vai ganhar em breve uma megaloja de móveis planejados. O destino também é bem pertinho do ParkShopping. A nova Casa D'Lucca fica na avenida Farroupilha, 4186, no bairro Marechal Rondon, e terá aporte de R$ 8 milhões, informam os donos à coluna Minuto Varejo.

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