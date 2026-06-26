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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Junho de 2026 às 11:27

McDonald's reabre no começo de julho após reforma no Praia de Belas Shopping

Unidade do McDonald's na praça de alimentação do Praia fechou para ser modernizada

Unidade do McDonald's na praça de alimentação do Praia fechou para ser modernizada

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Teve pai que ficou preocupado que a operação poderia sair do cardápio de um dos maiores complexos comerciais perto da orla de Porto Alegre. Calma. A marca de fast-food mais famosa do mundo está prestes a voltar ao dia a dia dos frequentadores do Praia de Belas Shopping. O administrador do McDonald's no Praia, o grupo gaúcho Kallopolli, informou à coluna Minuto Varejo que a unidade reabre no começo de julho.   

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