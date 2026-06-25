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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Junho de 2026 às 20:19

Preços de artigos para festas juninas variam até 300% em Porto Alegre

Produtos típicos de festa junina também entram no cardápio da Copa do Mundo

Produtos típicos de festa junina também entram no cardápio da Copa do Mundo

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O que as pessoas mais compram na temporada de festas juninas, data que ganha mais e mais relevância no comércio? Se for paçoca, o preço pode variar 35% (R$ 8,50 a R$ 11,50), segundo pesquisa do SindilojasPOA, com dados enviados à coluna Minuto Varejo. Mas se for bandeirolas, a diferença entre opções no mercado chega a 300% (!).

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