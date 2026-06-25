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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Junho de 2026 às 10:09

Amazon começa a vender produtos com marca própria no Brasil

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AMAZON BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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A Amazon Brasil estreou produtos com marca própria, que vão de itens para pets, casa, computador, escritório, ferramentas e acessórios de mesa, informou a gigante de e-commerce em nota enviada à coluna Minuto Varejo. É o Amazon Basiccs, estratégia que já está presente em mercados como Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Austrália, Itália, Espanha e Alemanha.

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