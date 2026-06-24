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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Junho de 2026 às 00:25

Zona Sul de Porto Alegre ganha mall que abre com academia 26fit

Projeção mostra o novo mall nas proximidades da Icaraí, no Cristal

Projeção mostra o novo mall nas proximidades da Icaraí, no Cristal

/DALLASANTA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A Zona Sul de Porto Alegre ganhou um novo centro comercial e da Dallasanta, que já é dona dos malls Otto 2500 e Paseo Zona Sul. O investimento estimado varia de R$ 5 milhões a R$ 6 milhões, informou nesta quarta-feira (24) a empresa, considerada a maior gestora de ativos imobiliários do Sul do Brasil, ao Minuto Varejo.

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