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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Junho de 2026 às 00:25

No Ponto: McDonald's no Praia de Belas, Gang, Le Petit e Florybal

Le Petit, dos famosos macarons, estreou no terceiro piso do Aeroporto Salgado Filho

Le Petit, dos famosos macarons, estreou no terceiro piso do Aeroporto Salgado Filho

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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> A Le Petit, dos famosos macarons, estreou no terceiro piso do Aeroporto Salgado Filho, em frente à Renner, e vai funcionar diariamente das 8h às 20h. A marca, da Serra Gaúcha, tem 25 unidades em sete estados e uma em Orlando (EUA). A Le Petit produz cerca de 10 mil unidades por dia.

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