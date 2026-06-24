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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Junho de 2026 às 00:25

Minuto Varejo da semana: novidades de BarraShopping, Fenim, Alexa e Dado Bier

Viana e Stela participaram do program no Studio Prohub, na Pucrs

Viana e Stela participaram do program no Studio Prohub, na Pucrs

/PATRÍCIA COMUNELLO/FABIOLA CORREA/JC
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Novo programa semanal do Minuto Varejo está no ar (YouTube do JC e Spotify da coluna) com novidades de entrevistados e conteúdos multimídia. Zara (agosto) e Sephora (setembro) serão as grandes aberturas de 2026 no BarraShoppingSul. "Lojas novas, lindas e grandes", avisa a superintendente do complexo, Stela Parenza, no programa.

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