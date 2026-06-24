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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Junho de 2026 às 00:25

No Ponto: Florybal, Le Petit, Praia de Belas, CDL POA e IA, SindilojasPOA, CDL Mulher Santa Cruz

Florybal ampliou a presença em Santa Catarina, com loja em Florianópolis

Florybal ampliou a presença em Santa Catarina, com loja em Florianópolis

FLORYBAL/DIVULGAÇÃO/JC
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> A Florybal abriu em Florianópolis, e a Le Petit, de macarons, no Aeroporto Salgado Filho.

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