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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Junho de 2026 às 14:39

Aeroporto de Porto Alegre pode superar 2 milhões de passageiros no inverno com mais voos diretos

Minuto Varejo - Aeroporto Salgado Filho - Azul aeronave pista - terminal - área de embarque doméstico - Casa do Pão de queijo - passageiros - viagens - aérea - aviação - Porto Alegre

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Está aberta a temporada de expectativas para o fluxo de inverno no Aeroporto Internacional Salgado Filho, o Porto Alegre Airport, como chama a concessionária Fraport Brasil, para recuperar patamares de tráfego pré-enchente de 2024. Nada como um frio mais intenso para dar as boas-vindas à maior oferta de voos internacionais, como os das aéreas Azul, Sky e Aerolíneas Argentinas. Mas há também ampliação da Copa Airlines e TAP Air e de ligações domésticas, segundo a Fraport e apuração da coluna Minuto Varejo.

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