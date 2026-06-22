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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 22 de Junho de 2026 às 19:53

Por que vendas da Youcom crescem quase três vezes mais que da Renner?

Youcom reinaugurou loja no Iguatemi POA e deve abrir 23 a 25 lojas em 2026, todas em shoppings

Youcom reinaugurou loja no Iguatemi POA e deve abrir 23 a 25 lojas em 2026, todas em shoppings

YOUCOM/DIVULGAÇÃO/JC
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O que explica o fenômeno da marca jovem da família da gaúcha Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil? Enquanto a receita líquida de vendas da veterana Renner (que atende do bebê ao 60 mais) cresceu 4% no primeiro trimestre do ano, a da Youcom bateu em 14,4% (250% mais), com lucro bruto também acima da irmã mais velha. Planos de expansão física mostram as duas bandeiras crescendo muito próximas, destaca a coluna Minuto Varejo, com base no balanço no site da companhia.

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