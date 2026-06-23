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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Junho de 2026 às 00:02

Barcellos abrirá supermercado com restaurante no Centro de Viamão

Projeto mostra como será a unidade, com mais de 6 mil metros quadrados em Viamão

Projeto mostra como será a unidade, com mais de 6 mil metros quadrados em Viamão

BARCELLOS SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma bandeira de supermercado tradicional de Viamão vai finalmente ter uma unidade no centro da cidade vizinha a Porto Alegre. É assim que os próprios donos do Supermercado Barcellos têm encarado a loja que abre em 9 de junho, dia em que a rede completa 45 anos. A filial, segundo a empresa, vai gerar mais de 300 empregos diretos e indiretos.

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