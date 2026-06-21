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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 00:17

No Ponto: Casa Bauducco, Farroupilha e selo de moda, Alexa+ e Sky Airline

Casa Bauducco vai se instalar no espaço que foi da Starbucks na área do checkin do aeroporto

Casa Bauducco vai se instalar no espaço que foi da Starbucks na área do checkin do aeroporto

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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> A Casa Bauducco vai suceder a Starbucks (fechada em 2023) em espaço na área de check-in doméstico do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O ponto já está adesivado em frente aos balcões das companhias. A previsão é de que até julho o ponto esteja aberto. A marca tinha um quiosque no terceiro piso, na praça de alimentação. "Agora vai ser completa. O ponto (check-in) é um dos principais do aeroporto", aposta o franqueado Mauro da Rosa, que tem mais marcas no terminal. A Casa vai abrir 24 horas e terá 10 funcionários. Também vai ocupar toda a área, que inclui uma parte que dá para o lado externo e é envidraçada.  

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