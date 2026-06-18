Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Junho de 2026 às 10:21

Amazon libera Alexa Plus no Brasil em fase experimental e para quem comprar aparelho

Executivos da plataforma no Brasil apresentaram como é a Alexa Plus e atrativos a assinantes

Executivos da plataforma no Brasil apresentaram como é a Alexa Plus e atrativos a assinantes

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A Amazon Brasil está prestes a ter sua maior campanha no Brasil, o Prime Day, mas a grande sensação da companhia veio antes. A plataforma acaba de liberar o uso da Alexa Plus (Alexa+), a geração da assistente virtual com uso de inteligência artificial (IA) generativa. A coluna Minuto Varejo acompanhou a divulgação da estratégia pela direção brasileira da gigante norte-americana. 

Notícias relacionadas