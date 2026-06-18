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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 10:38

No Ponto: Casa Shop, Feira Brasileira do Varejo, Itaú e Copa, Sindilojas Caxias e BarraShoppingSul

Centro comercial é especializado em materiais de construção e reforma e utilidades para casa

Centro comercial é especializado em materiais de construção e reforma e utilidades para casa

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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> A Casa Shop, mall focado em construção, reforma, mobiliário e utilidades foi comprada pelo mesmo grupo dono dos storages Anexxo 

> O SindilojasPOA abriu a venda de ingresso da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que vai de 23 a 25 de junho de 2027, parceria com Sebrae, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

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