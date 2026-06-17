Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Junho de 2026 às 00:17

Rissul marca data para abrir loja em Esteio, onde bandeira nasceu

Obra do supermercado está bastante avançada em Esteio, com investimento de R$ 30 milhões

Obra do supermercado está bastante avançada em Esteio, com investimento de R$ 30 milhões

MARCELO FOLETTO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Um dos supermercados com atuação forte entre Porto Alegre e Região Metropolitana volta a ter loja na cidade onde nasceu. O Rissul, do Grupo Unidasul, terceiro do mercado gaúcho, vai estrear em 2 de julho em Esteio, com aporte de R$ 30 milhões em uma loja de quase 1,5 mil metros quadrados, informa o grupo à coluna Minuto Varejo.

Notícias relacionadas