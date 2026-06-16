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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 09:46

Casa Shop é comprada pelo grupo dono do storage Anexxo

Casa Shop fica na avenida Bento Gonçalves e tem lojas de marcas como Elevato, Tumelero, Ferragem Igor e Ortobom

Casa Shop fica na avenida Bento Gonçalves e tem lojas de marcas como Elevato, Tumelero, Ferragem Igor e Ortobom

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A casa literalmente está com novo dono. O Minuto Varejo confirmou que um dos centros comerciais de bairro mais tradicionais de Porto Alegre, ligado ao segmento de reforma, construção, mobiliário e utilidades domésticas, foi comprado pelo grupo Diepholz, que atua com empreendimentos de desenvolvimento urbano.

A Casa Shop, que fica no limite dos bairros Partenon e Santana, deve passar por mudanças na atual composição e receber uma nova estrutura. O Diepholz é dono da Anexxo, operação de storages (depósitos), com quatro unidades entre a Capital e Canoas (são as unidades com fachada amarela) e terá expansão, adiantou à coluna o sócio-diretor do grupo, Alexandre Logemann.

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