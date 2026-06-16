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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 23:18

Depois da Casa de Alessa, sócias abrem primeira loja Franccino no RS

Primeira loja da Franccino abriu onde foi Casa de Alessa, que ganhou novo endereço

Primeira loja da Franccino abriu onde foi Casa de Alessa, que ganhou novo endereço

LUCAS FRANCK/DIVULGAÇÃO/JC
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O Rio Grande do Sul ganhou a primeira unidade de uma marca mineira de mobiliário de alto padrão. As sócias do grupo dono da Casa de Alessa, loja focada em design brasileiro e que abriu recentemente nova unidade na avenida Carlos Gomes, estão à frente da operação da Franccino. Aliás, a marca mineira ocupa o imóvel que foi da Casa de Alessa (rua Silva Jardim, 120), informa a sócia-fundadora Claudete Tavares, à coluna Minuto Varejo

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