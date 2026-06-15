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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Junho de 2026 às 12:03

Renner vai abrir onde foi supermercado Nacional em Viamão

Primeira filial da Renner na cidade da RMPA vai ser instalada onde foi Nacional

Primeira filial da Renner na cidade da RMPA vai ser instalada onde foi Nacional

MINUTO VAREJO/JC
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Os moradores de uma das maiores cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e colada à Capital ficaram sem um supermercado, mas vão ganhar no mesmo lugar uma filial da maior varejista de moda do Brasil. A troca vai ser no ponto que teve Nacional, fechado em 2025, na retirada de cena da bandeira pelo grupo Carrefour. No lugar, abrirá a primeira Renner da cidade

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