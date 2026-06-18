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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 10:38

"Vai melhorar o padrão da nossa gastronomia", diz Geremia, sobre cozinha-escola do Sindha

Cozinha é moderna para treinarmos os profissionais, diz empresário

Cozinha é moderna para treinarmos os profissionais, diz empresário

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"Vamos melhorar o nosso padrão de gastronomia", projetou o presidente do Conselho Consultivo do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia, durante o tour do Minuto Varejo pela cozinha-escola que a entidade acaba de estrear com equipamentos de última geração, que já operam, por exemplo, com inteligência artificial (IA). 

"Estamos na nova cozinha, toda moderna e tecnológica para que a gente possa treinar os profissionais do nosso setor", avisa Geremia, sobre o foco prioritário: que é melhorar a oferta de mão de obra qualificada, um desafio do segmento, admite.

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