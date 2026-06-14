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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Junho de 2026 às 19:17

Minuto Varejo no YouTube e Spotify tem mais entrevistas e notícias

Primeiro programa em novo formato teve Pioner (esq.), Sielichow (centro) e Guerra

Primeiro programa em novo formato teve Pioner (esq.), Sielichow (centro) e Guerra

DANI BARCELLOS/JC
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Patrícia Comunello
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O programa em vídeo da coluna Minuto Varejo, que já superou 50 episódios no começo de junho, estreou novo estúdio no estúdio Prohub e formato, com entrevistas mais rápidas de diferentes assuntos e notícias que rolam nos canais da coluna na semana, desde o digital, impresso e redes sociais

Assista: Programa tem novidades sobre Copa, Aeroporto Salgado Filho e Sicredi 

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