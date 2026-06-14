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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Junho de 2026 às 19:17

Moda pelo RS terá 10 horas de atrações para calibrar negócios

Edição de 2025 lotou o teatro do Bourbon Country para maratona de palestras

Edição de 2025 lotou o teatro do Bourbon Country para maratona de palestras

JOÃO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC
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Quase 10 horas de conteúdos que vão percorrer temas básicos e obrigatórios como entender o consumidor e o que ele vai querer vestir, passando por inteligência artificial, visual da loja que assume papel de curadoria à marca e gestão de pessoas. O Minuto Varejo avisa: a terceira edição do Moda Pelo Rio Grande do Sul, realizado pela CDL Porto Alegre e idealizado por Joy Alano, nesta quinta-feira (18), no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, é essencial para atualizar o que está impactando os negócios.

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