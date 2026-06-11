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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Junho de 2026 às 00:25

Esquina da Azenha deve ter farmácia

Donos cercaram o terreno, após a conclusão da demolição

Donos cercaram o terreno, após a conclusão da demolição

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O que vai ser na esquina mais visada no polo comercial da Azenha, próximo ao centro de Porto Alegre, e estigmatizada por um incêndio de quase 10 anos atrás? "Gostaria que fosse cafeteria ou sorveteria, que não têm aqui na Azenha", acalenta a dona da banca de revista em frente à esquina, Elaine Fraga. "Mas acho que vai ser farmácia", palpita Elaine, entre risos e certo lamento. "Vai ser uma pet shop? Não? Pode ser uma farmácia também", especula o sócio-proprietário da Sasso Modas, Eduardo Sasso, cuja filial escapou do sinistro no terreno. "O que vier vai dar uma revitalizada legal na nossa esquina, que está há muito tempo abandonada", espera o lojista. O Minuto Varejo apurou que há negociações em andamento entre proprietários do imóvel e interessados, como redes de farmácias gigantes do mercado gaúcho, como Panvel e São João. Construtoras e outros tipos de serviços, como ponto de recarga de carros elétricos, já teriam tentado se habilitar, mas sem êxito. "É uma das esquinas mais vistas da cidade devido ao alto fluxo de automóveis", cita uma fonte que acompanha o assunto. 

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