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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Junho de 2026 às 18:34

No Ponto: Tinta la Vida, Franccino, Stok Center e Bella Città

Amigas Bruna (dir) e Bianca tiveram experiência de pintar cerâmica na Tinta la Vida

Amigas Bruna (dir) e Bianca tiveram experiência de pintar cerâmica na Tinta la Vida

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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> A Tinta la Vida abriu a primeira franquia em Porto Alegrem, com fila de espera para ter a experiência de pintar a própria cerâmica em uma cafeteria. Fica na esquina das ruas Dr Timóteo e Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento. Na foto, as veterinárias e Bianca Zago (esq.) e Bruna Willhelm, mostram seus trabalhos na estreia no espaço. 

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