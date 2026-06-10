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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 14:54

Renner e Ashua aceitam Pix para doações a ações do ILR com mulheres

Doações ocorrem na hora das compras com uso de Pix e cartão na Renner Ashua

Doações ocorrem na hora das compras com uso de Pix e cartão na Renner Ashua

LOJAS RENNER/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O Instituto Lojas Renner (ILR) ganhou nova frente de contribuição de clientes da maior varejista de moda do Brasil. Quem fizer compras nas unidades das bandeiras Renner e Ashua pode usar PIX ou cartão de crédito para destinar centavos do arredondamento das compras. A alternativa vale para as quase 190 lojas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, segundo a Lojas Renner.

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