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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Junho de 2026 às 16:43

Sicredi inaugura agência no bairro mais populoso de Porto Alegre

Empreendedores e padre festejam a chegada da agência e aposta no potencial do bairro

Empreendedores e padre festejam a chegada da agência e aposta no potencial do bairro

Dani Barcellos/Especial/JC
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Patrícia Comunello
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A agência da Sicredi Origens RS, que integra o sistema da cooperativa de crédito gaúcha com mais de 3,5 mil pontos físicos e mais de 52 mil funcionários pelo País, estava sendo esperada por empreendedores do bairro Restinga, em Porto Alegre, há quase duas décadas. "Era nosso sonho de consumo do cooperativismo", comemorou Aline Colombo, presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga e Extremo-Sul. O tom festivo da estreia da unidade na manhã de ontem fez jus à longa espera, que tem uma curiosidade, conta a dirigente, que atua no ramo de eventos. 

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