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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Junho de 2026 às 23:48

Redescoberta da loja física: varejo vira ponto de encontro e experiência única

Loja Tela, no Praia de Belas, é modelo inovador para venda de marcas autorais

Loja Tela, no Praia de Belas, é modelo inovador para venda de marcas autorais

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A loja física foi redescoberta. O varejo está transformando o ponto físico para vender mais e, claro, se relacionar com os clientes. "Ponto de encontro", diz, define o coordenador de varejo do Sebrae do Rio Grande do Sul, Fabiano Zortéa. A expressão ou a definição da loja física foi repetida, repetida na última imersão em Nova Iorque, na NRF, por Zortéa.

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