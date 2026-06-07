Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 07 de Junho de 2026 às 15:07

Mattel The Experience é de graça e aventura para muitas gerações no Praia de Belas

Seção da boneca Barbie é uma das que mais atrai público no Mattel, The Experience

Seção da boneca Barbie é uma das que mais atrai público no Mattel, The Experience

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O Mattel, da fabricante global de brinquedos e uma das gigantes do setor, The Experience é mais democrático impossível. O roteiro com seis paradas, dentro da estrutura montada no terceiro piso do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, atrai diferentes gerações que já brincaram com Barbie, Uno, Polly, He-Man, Hot Wheels e Monster High. Mais um motivo para ir curtir o roteiro: a visitação é de graça.        

Notícias relacionadas