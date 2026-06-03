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Patrícia Comunello

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Publicada em 03 de Junho de 2026 às 16:44

Farmácia ou? O que será na esquina incendiada na Azenha?

Donos cercaram o terreno, após conclusão da demolição na esquina na Azenha

Donos cercaram o terreno, após conclusão da demolição na esquina na Azenha

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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O que vai ser na esquina mais visada no polo comercial da Azenha, em Porto Alegre, e estigmatizada por um incêndio de quase 10 anos atrás? Os imóveis em parte destruídos pelo fogo foram demolidos. O terreno foi cercado recentemente. A coluna Minuto Varejo apurou que há negociações em andamento entre proprietários e interessados, como redes de farmácias entre as gigantes do mercado gaúcho.

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