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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 18:49

Churrascaria Santo Antônio abre novas áreas com foco em experiência e eventos

Aita criou clube para ampliar conhecimento sobre cultura da carne

Aita criou clube para ampliar conhecimento sobre cultura da carne

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das churrascarias mais tradicionais de Porto Alegre, considerada a primeira do Brasil, a Santo Antônio, no bairro Floresta, está com novidades que vão além da carne que desfila à mesa. Terceira geração da grife, Jorge Aita comanda as inovações, que combinam eventos e mais espaços para travar conhecimento sobre assados e áreas exclusivas. Aita também analisa a possibilidade de abrir franquia da marca. 

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