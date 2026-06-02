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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 19:00

No Ponto: SindilojasPOA, Dia dos Namorados nos shoppins Zaffari, Andreazza, Natura e Caféstival

Arcione (esq.), presidente do SindilojasPOA, subiu ao palco do congresso para receber a distinção

Arcione (esq.), presidente do SindilojasPOA, subiu ao palco do congresso para receber a distinção

SINDILOJASPOA/DIVULGAÇÃO/JC
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> O SindilojasPOA foi premiado no 41º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE). A entidade conquistou o Prêmio Lair Montenegro com o case "A defesa do varejo de Porto Alegre - a representação político-institucional diante do Legislativo Municipal". Já o Prêmio José Washington Coelho foi para o advogado Flávio Obino Neto pelo melhor trabalho jurídico do CNSE, pelo estudo "Negociado sobre o legislado em um tribunal dividido entre azuis (liberais) e vermelhos (ativistas intervencionistas)".

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